Криминальный мир забил тревогу после ареста Шишкана

Арест Олега Шишканова вызвал переполох в преступных кругах. По данным «Росбалта», криминальный мир обеспокоен тем, кто может быть пойман следующим.

Помимо этого, возник вопрос о дальнейшей судьбе главного воровского «общака» и его держателя. По информации «Росбалта», что таковыми в последнее время были Захарий Калашов (Шакро Молодой), а потом и Шишкан. Однако оба оказались за решеткой. В криминальном мире сделали вывод, что каждый новый держатель «общака» рискует быть арестованным и что в опасности находится сам «общак».

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В связи с последними событиями законники задумались о том, чтобы перенести «казну» в безопасное место — например, за рубеж, в Турцию. Ожидается, что там же будет жить и его владелец. Примеры таких переездов уже были: достаточно давно за границу уехал родственник Шакро Молодого, вор в законе Реваз Кахмазов (Резо Лоткинский), держащий «общак», связанный с подмосковными колониями. В мае этого года Резо был объявлен в международный розыск. «Росбалт» отмечает, что дальнейшую судьбу мафиозного «общака» решат так называемые криминальные генералы на сходке, которая пройдет за пределами России.

По информации издания, задержание Шишканова могло состояться еще в 2015 году. Тогда в рамках расследования исчезновения подмосковного депутата Татьяны Сидоровой силовики провели масштабную операцию и с вертолетов осмотрели местность вблизи коттеджа предполагаемого вора в законе. В ходе операции спецназ ворвался в дом Шишкана, но тот к тому времени уехал из России. Вскоре он вернулся на родину, где спокойно жил до задержания.

В понедельник, 15 июля, Басманный суд Москвы арестовал Шишканова по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 Уголовного кодекса России). В суде подозреваемый отказался признать вину и заявил, что не понимает сути обвинения.

Олег Шишканов задержан в ночь на 15 июля в своем доме в деревне Поповка Раменского района Московской области. Помимо расследования по статье 210.1, он проходит фигурантом по делу о заказном убийстве депутата законодательного собрания Раменского района Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи.

Шишканова назвали лидером преступного мира, после того как предыдущего вора №1 Шакро Молодого посадили за вымогательство на 10 лет.

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