Претендующий на воровской трон Шишкан отказался показывать татуировки

Задержанный сотрудниками ФСБ Олег Шишканов, которого называют вором в законе Шишканом или Олегом Раменским, отказался раздеваться и показывать следователям татуировки. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает mk.ru.

Как отмечает издание, по татуировкам Шишкана сотрудники правоохранительных органов смогли бы установить, является он вором в законе или нет.

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В понедельник Басманный суд арестовал Олега Шишканова по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 Уголовного кодекса РФ). Как отмечает РИА Новости, в суде задержанный отказался признать вину и заявил, что не понимает сути обвинения.

Олег Шишканов был задержан в ночь на 15 июля в собственном доме в деревне Поповка Раменского района Московской области. Шишкан проходит фигурантом по делу о заказном убийстве депутата Законодательного собрания Раменского района Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи. Кроме того, в судебных документах упоминается статья 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ, которая предполагает от 8 до 15 лет лишения свободы.

«Росбалт» называл Шишканова лидером преступного мира после того, как предыдущего вора №1 Захария Калашова (Шакро Молодой) посадили за вымогательство на 10 лет.

Шишканов отсидел один раз — 10 лет за умышленное убийство еще в 1980-х годах. Последний раз милиция задерживала его 23 года назад.

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