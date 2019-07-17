Засекреченный свидетель дал показания на Шишкана

Засекреченный свидетель рассказал о причастности предполагаемого вора в законе Олега Шишканова к хищениям земель спецназначения в Чеховском районе Подмосковья. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Показания человека под вымышленной фамилией Апраксин (настоящие данные о его личности засекречены) фигурируют в обвинительном заключении по уголовному делу предпринимателя Николая Павлинова. Он является основным фигурантом дела о хищении земель. Телеканал «Россия 24» называл предпринимателя криминальным авторитетом по кличке Павлин.

Свидетель Апраксин сообщил следствию, что чиновники Чеховской администрации тесно сотрудничали с представителями криминального мира. В частности, по протекции Шишкана Юлия Иванова была назначена на должность начальника кадастровой палаты Чеховского района, а затем заместителем начальника местной налоговой инспекции. Ее назначение было оплачено из средств воровского общака, отметил свидетель. Прежде эта женщина была заместителем начальника Раменской кадастровой палаты Анны Хайбуллиной, которая являлась ставленницей Раменской ОПГ под руководством Шишкана и помогала с проведением незаконных действий с землей. Этим же занималась Иванова, но в Чеховском районе. Ее и Хайбуллину осудили за махинации с землей: Иванова отделалась условным сроком, ее сообщница получила шесть лет колонии.

РБК приводит схему, по которой были проданы участки Минобороны, лесного хозяйства, Росавтодора, имеющие статус особо охраняемых территорий. Через чеховский отдел кадастровой палаты Росреестра подавались поддельные документы, позволяющие переоформить земли спецназначения для последующей перепродажи.

Издание со ссылкой на материалы следствия сообщает, что Шишканов в 1982 году был осужден за убийство. В ноябре 1991-го он вышел на свободу после отбытия наказания. Позже Шишкан сменил фамилию на Медведев. По оперативным данным, он поддерживал связи с другими осужденными, соблюдал традиции воровской культуры. В 1992 году в московском гостиничном комплексе «Измайлово» Шишканов был коронован вором в законе. Сейчас Следственный комитет считает его причастным к убийствам, игорному бизнесу, проституции и наркоторговле.

15 июля Олег Шишканов был задержан и арестован по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ). Следственный комитет России также считает его причастным к похищению и убийству депутата Татьяны Сидоровой и ее родных в 2012 году.

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