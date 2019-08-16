Адвокатов Шишкана раздели до трусов

Адвокатов Олега Медведева (Шишканова), также известного как Шишкан и арестованного по подозрению в занятии высшего служебного положения в преступной иерархии, заставили раздеться на входе в СИЗО «Кремлевский централ». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошел в четверг, 15 августа. По данным газеты, на входе защитники Шишкана — двое мужчин и одна женщина — прошли через рамки, но этого оказалось недостаточно. Сотрудники следственного изолятора заявили, что владеют информацией о возможной передаче арестованному опасных запрещенный предметов, и попросили адвокатов вывернуть внутренние карманы пиджаков и брюк. После этого был произведен личный досмотр в присутствии понятых и под видеозапись.

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«Закон запрещает досматривать адвокатов во время прохода в СИЗО. Никаких оснований предполагать, что у нас есть опасные предметы, не было. Но нам сказали: якобы есть служебная оперативная информация. Она секретная. В итоге впервые в моей адвокатской практике пришлось раздеться до трусов», — сказал адвокат Александр Вершинин.

По словам защитника, в процессе раздевания он даже начал шутить: предложил включить музыку для стриптиза и пообещал в следующий раз надеть белье с надписью «ФСИН», чтобы на них было приятно смотреть. В итоге ничего запрещенного у посетителей Шишканова найти не удалось. Тем не менее адвокаты пожаловались на случившееся в Генпрокуратуру и Следственный комитет России.

В июле сообщалось, что Шишкан предрек себе смерть на зоне. 55-летний арестованный напомнил, что после предыдущего отбывания наказания ему пришлось наблюдаться у психиатров. «Люди ведь не пятигорские орлы, они столько не живут. Если меня собираются отправлять, то лучше пусть расстреляют», — подчеркнул он.

Шишканов был задержан и арестован 15 июля по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 Уголовного кодекса России). Следственный комитет также считает его причастным к похищению и убийству подмосковного депутата Татьяны Сидоровой и ее родных в 2012 году.

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