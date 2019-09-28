Российские звезды отреагировали на смерть Захарова

Известные российские певцы и актеры отреагировали на смерть народного артиста СССР, художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова, который скончался утром 28 сентября в возрасте 85 лет после продолжительной болезни.

Актер Михаил Боярский в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК назвал произошедшее очередной бедой. «Ужасно для всех для нас. Это целый пласт жизни ушел от нас», — сказал он.

Народный артист России Дмитрий Певцов признался, что смерть Захарова стала для него очень большой потерей. «Для себя лично я считаю Марка Анатольевича учителем», — отметил актер в разговоре со «Звездой».

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Захаров был единственным театральным режиссером, которому удавалось не менее успешно работать в кино, полагает Карен Шахназаров. «Марку Анатольевичу это удавалось удивительным образом. Почему? Потому что совершенно разная природа у театра и кино, где-то они даже противоречат друг другу, потому что кино стремится к достоверности, а театр — искусство условное, в этом его и сила», — заявил режиссер в беседе с ТАСС.

Народная артистка СССР Инна Чурикова отметила, что Захаров был крайне важен для всех отечественных артистов. «С его энергией, с его чувством юмора, с его пониманием жанра. Он воспитал так всех нас», — цитирует ее «Звезда».

Со смертью Захарова «Ленком» «окончательно осиротел», считает народный артист России Филипп Киркоров. «"Юнона", "Звезда и смерть", "Необыкновенное чудо", “Барон Мюнхаузен", "Калиостро" — это все формировало нас и меня лично на большом пути в искусство мира большой сцены», — написал певец в Instagram, поблагодарив режиссера за его творчество.

Марк Захаров руководил «Ленкомом» на протяжении 35 лет. Одна из самых известных его театральных работ — рок-опера «Юнона и Авось». Среди фильмов, постановщиком которых он стал, — «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Двенадцать стульев» с Андреем Мироновым в роли Остапа Бендера.

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