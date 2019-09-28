Названа причина смерти Марка Захарова

Художественный руководитель театра «Ленком» и кинорежиссер Марк Захаров скончался из-за продолжительной болезни. Об этом директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

По словам Варшавера, у Захарова было второе воспаление легких.

Ранее 28 сентября Варшавер сообщил о том, что народный артист СССР Марк Захаров умер на 86-м году жизни. В конце августа стало известно о госпитализации режиссера. Он попал в реанимацию в тяжелом состоянии, и у него диагностировали двустороннее воспаление легких.

Марк Захаров руководил «Ленкомом» на протяжении 35 лет. Одна из самых известных его театральных работ — рок-опера «Юнона и Авось». Среди фильмов, постановщиком которых он стал, — «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Двенадцать стульев» с Андреем Мироновым в роли Остапа Бендера.

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