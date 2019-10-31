Фадеев сравнил артистов с животными и рассказал о Наргиз и Серябкиной

Продюсер Максим Фадеев порассуждал о несамостоятельности современных артистов. Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале Super в четверг, 31 октября.

«Артист умеет только петь. Как правило, чувства вкуса, меры им не дано. Они могут просто петь — это единственный их плюс. Ну, кто-то себя разукрашивает татуировками, кто-то себе лепит что-то на лицо, кто-то надевает что-то, чтобы казаться больше. Как животные себя ведут — птица распускает хвост, чтобы показаться более красивой. Это инстинкты», — объяснил Фадеев.

Отвечая на вопрос о конфликте с исполнительницей Наргиз Закировой, с которой лейбл Фадеева разорвал контракт в августе, продюсер назвал бывшую подопечную караоке-певицей. Он сказал, что из-за этой артистки потерял 16 миллионов рублей за пять лет.

Фадеев также высказался об отношениях с певицей Ольгой Серябкиной, которая в настоящее время выступает под псевдонимом Molly. Он заявил, что между ними «нет отношений», что она «ушла в свободное плавание», и у нее есть личная жизнь, о которой он не вправе говорить. Фадеев добавил, что все песни Molly, а также все старые песни группы Serebro он подарил Серябкиной.

30 октября Фадеев объявил о расторжении контрактов со всеми артистами своего лейбла. Продюсер подчеркнул, что все песни передадут музыкантам в безвозмездное пользование — за исключением двух артистов, с которыми ведутся судебные разбирательства. В августе сообщалось, что он расторг контракт с Наргиз Закировой и запретил ей петь его песни.

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