Фадеев уволил всех артистов своего лейбла и раздал права на песни

Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев объявил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA. Его обращение появилось на YouTube в среду, 30 октября.

«Компания MALFA расторгла контракты со всеми артистами лейбла. Без исключения. При этом мы отдали весь контент артистам в безвозмездное пользование», — объяснил Фадеев, тут же добавив, что двум бывшим подписантам лейбла, с которыми ведутся судебные споры, права на песни не перешли.

Фадеев заявил, что решился на такой поступок, поскольку его компания «разрослась до таких размеров, которые было практически невозможно контролировать». «Я хочу полностью реструктуризировать компанию и ее суть, сущность. Внутренний посыл», — подчеркнул он, отметив, что новая компания будет очень маленькой, эксклюзивной и «очень дорогой».

В MALFA входили такие исполнители, как Molly (Ольга Серябкина), группа Serebro, артисты Исайя, Fika и appledream.

Максиму Фадееву 51 год. Он известен сотрудничеством с такими артистками как Линда (Светлана Гейман), Катя Лель (Екатерина Чупринина), Наргиз Закирова и Глюк’oZа (Наталья Чистякова-Ионова). В августе сообщалось, что он расторг контракт с Закировой и запретил ей петь его песни.

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