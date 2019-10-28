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Представитель Фадеева опроверг информацию о сердечном приступе

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Максим Фадеев

У российского продюсера Максима Фадеева не происходило сердечного приступа. Об этом его представитель рассказал Telegram-каналу «Подъем».

«Это все абсолютная ерунда. С ним все хорошо», — заявил представитель продюсера.

Телеканал РЕН ТВ запросил комментарий о самочувствии Фадеева у организатора концертов Артема Облачко. Тот отказался подтверждать или опровергать информацию о сердечном приступе, заявив, что представители продюсера готовят официальное обращение, которое будет обнародовано в ближайшее время.

В Instagram-аккаунте Фадеева появилось фото продюсера с телеведущим Борисом Корчевниковым. В посте анонсировался выпуск программы «Судьба человека», в котором снялся Фадеев. Сообщения о сердечном приступе при этом никак не комментировались.

Ранее в понедельник, 28 октября, Telegram-канал Super.ru сообщил, что ночью Фадеев вызвал медиков в свой дом в Подмосковье. У него якобы диагностировали приступ ишемической болезни из-за нервного истощения, однако от госпитализации продюсер отказался.

Максиму Фадееву 51 год. Он известен сотрудничеством с исполнительницами Линдой, Катей Лель и Глюк'оZой. Помимо этого, он создал музыкальный коллектив Serebro и основал лейбл MALFA. В августе сообщалось, что он расторг контракт с артисткой Наргиз Закировой.

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Предыстория: У Максима Фадеева случился сердечный приступ
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