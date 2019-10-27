Названа причина смерти «самой милой» солистки «Бурановских бабушек»

Солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева скончалась из-за онкологического заболевания. Об этом сообщила директор коллектива Ксения Рубцова, пишет издание «360».

По словам Рубцовой, коллектив много гастролировал, и Наталья Пугачева вдруг начала резко худеть. Во время обследования в Ижевске у нее обнаружили опухоль ЖКТ. В онкоцентре Блохина в Москве ей сделали операцию, которая прошла успешно, и в течении шести лет все было хорошо. Однако в июне этого года случился рецидив.

О смерти Натальи Пугачевой, которую называли самой милой из «Бурановских бабушек», на своей странице в Twitter 26 октября сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. 28 октября ей исполнилось бы 84 года.

Российский музыкальный фольклорный ансамбль из села Бураново Малопургинского района Удмуртии был создан 15 лет назад. В 2009 году «Бурановские бабушки» подписали контракт с продюсером Ксенией Рубцовой, которая запатентовала права на этот бренд. Коллектив представлял Россию на конкурсе песни «Евровидение-2012» в Баку и занял второе место.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!