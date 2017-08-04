«Бурановскую бабушку» придавило аудиоколонкой

Во время выступления коллектива «Бурановские бабушки» на открытом воздухе в Ижевске на участниц группы упала находящаяся на сцене инсталляция, а одну исполнительницу придавило аудиоколонкой. Видео происшествия опубликовал канал РЕН ТВ. Сообщается, что инцидент произошел из-за сильного порыва ветра, и никто из артисток не пострадал.

Фольклорный коллектив «Бурановские бабушки» был создан в начале 2000-х в селе Бураново Малопургинского района Удмуртии. Ансамбль представлял Россию на конкурсе «Евровидение-2012» в Баку и занял второе место.