Наргиз обвинила Фадеева и Малахова в сговоре против нее

Российская певица Наргиз Закирова обвинила своего бывшего продюсера Максима Фадеева и телеведущего Андрея Малахова в сговоре против нее. Артистка опубликовала видео в своем Instagram, где раскрыла подробности произошедшего.

Известно, что недавним гостем передачи «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1» стал музыкант Фарух Закиров — родной дядя Наргиз. В субботнем выпуске программы, посвященном советским ВИА, Закиров рассказал о деятельности ранее популярной группы «Ялла», художественным руководителем которой он является.

По словам 50-летней артистки, после выхода передачи в эфир дядя позвонил ее матери и пожаловался, что большая часть его выступления не попала в эфир. Наргиз отметила, что из программы был вырезан именно тот эпизод интервью, в котором Закиров говорил о своей племяннице. По словам Закировой, она была не удивлена цензурой на федеральном канале. Она выразила уверенность, что к этому причастен продюсер Фадеев. Певица также обвинила телеведущего Малахова в продажности, назвав его представителем древнейшей профессии.

В августе 2019 года стало известно, что Фадеев разорвал контракт с исполнительницей после пяти лет сотрудничества. Продюсерский центр запретил ей исполнять композиции Фадеева и снял с себя все обязательства, связанные с запланированным туром. В 2020 году Фадеев назвал работу с Закировой своей главной ошибкой, а ее саму «главным вруном в мире».