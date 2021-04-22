Возбуждено уголовное дело после обращения певицы Наргиз в полицию

Возбуждено уголовное дело после обращения российской певицы Наргиз Закировой, более известной как Наргиз, в полицию. Об этом сообщает «Пятый канал».

Поводом подачи заявления в правоохранительные органы стал случай, произошедший в августе 2019 года. 50-летняя исполнительница рассказала о том, что некие люди опубликовали в соцсети Instagram пост, в котором жестоко раскритиковали ее. Отмечается, что автор сообщения высказал свое мнение в форме утверждения, не подтверждая свои слова доказательствами.

По мнению Наргиз, недоброжелатели распространили не соответствующие действительности и заведомо ложные сведения о ней, таким образом оклеветав ее. Экспертное заключение подтвердило, что в публикации имеются высказывания, которые выражают негативную оценку артистки.

В феврале текущего года лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал заявление в полицию на музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Позже шоумен решил подать встречный иск на рокера за оскорбление и клевету.