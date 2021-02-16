Пригожин решил подать в суд на Шнурова за оскорбление и клевету

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин решил подать встречный иск на рокера Сергея Шнурова за оскорбление и клевету. Об этом он сообщил «360».

«Я думаю о том, чтобы подать в суд на Сергея Шнурова за клевету, за оскорбление, о защите чести и достоинства. Потому что я не был инициатором нашего конфликта. Он меня сам задел», — поведал о своих планах Пригожин. Он добавил, что рокер использует скандал с заявлением в качестве инструмента в своей «предвыборной кампании». Таким образом продюсер намекнул на политические интересы лидера группы «Ленинград».

Ранее, 16 февраля, адвокат продюсера Сергей Жорин сообщил, что в полиции отказались возбуждать дело на Пригожина по просьбе Сергея Шнурова. 27 января текущего года сообщалось о том, что лидер группы «Ленинград» подал в правоохранительные органы иск на шоумена. Музыкант заявлял, что тот угрожает ему физической расправой.