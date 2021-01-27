Шнуров написал заявление в полицию на Пригожина

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал заявление в полицию на музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на адвоката рокера Алексея Добрынина.

Он рассказал, что конфликт между продюсером и музыкантом из формата колких взаимных стихотворений перешел в стадию угроз. «Пригожин в интервью изданию StarHit заявил, что готов дойти до рукоприкладства в конфликте с Сергеем Шнуровым из-за критики в адрес своей супруги, певицы Валерии», — уточнил Добрынин.

«Сегодня, 27 января, мы подали начальнику ГУ МВД России по Москве заявление о совершении господином Пригожиным преступления», — заявил адвокат, подчеркнув, что высказывания продюсера попадают под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

Добрынин отметил, что шоумен отправлял лидеру «Ленинграда» сообщения с угрозами и нецензурной лексикой. После этого Шнуров был вынужден обратиться за помощью и защитой в правоохранительные органы. Адвокат также попросил провести доследственную проверку слов продюсера.