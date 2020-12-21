Пригожин сравнил Шнурова с избалованным ребенком

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сравнил лидера рок-группы «Ленинград» Сергея Шнурова с избалованным ребенком. Об этом сообщает «Газета.Ru».

После того как артист рассказал о своих новогодних гонорарах, шоумен обвинил его в попытках «понтоваться» своими деньгами. «Он как избалованный ребенок: хвастается, рассказывает о своих доходах. Если ты такой умный, то помоги индустрии», — сказал Пригожин.

Он заявил, что Шнуров больше говорит, чем делает, а также пожаловался, что аудитория не ценит порядочных музыкантов. По мнению продюсера, слушателям нравится, когда им «плюют в лицо».

Ранее Шнуров раскрыл стоимость своего выступления на новогоднем корпоративе. Он рассказал, что такое шоу обойдется в 11,5 миллиона рублей. По словам артиста, он дает по два частных выступления в месяц, однако от концертов в новогоднюю ночь отказывается. При этом музыкант признался, что группа выступала ночью с 31 декабря на 1 января в прошлом году — заказчик предложил «существенные» деньги.