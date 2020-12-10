Шнуров пристыдил Пригожина за жалобы на низкие доходы

Российский певец Сергей Шнуров снова пристыдил продюсера Иосифа Пригожина за жалобы на упавшие доходы звезд шоу-бизнеса из-за ограничений, связанных с пандемией. Музыкант высказался в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Лидер группы «Ленинград» не считает позорными просьбы артистов о поддержке со стороны государства, однако «когда их представляет такая холеная моська, как Иосиф Пригожин, пропадает желание такому помочь».

«Не надо играть нищего с такими "задниками" в Instagram. Я считаю, что такие ребята, как Пригожин, уж точно могут потерпеть. И от голода они, поверьте, страдать не будут — никаких серьезных экономических сложностей они не испытывают. Это не уволенные таксисты», — заявил Шнуров.

9 декабря стало известно об отказе жены Пригожина, певицы Валерии, выступать на новогоднем корпоративе за 8,5 миллиона рублей.

Ранее продюсер жаловался на «чудовищное» положение артистов из-за пандемии. По его словам, деятели шоу-бизнеса лишились возможности зарабатывать и находятся в бедственном положении. Шнуров не разделил мнение Пригожина.