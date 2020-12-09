Валерия отказалась выступать на корпоративе за 8,5 миллиона рублей

Певица Валерия отказалась выступать на новогоднем корпоративе 31 декабря за 8,5 миллиона рублей. Об этом «Федеральному агентству новостей» рассказал ее муж продюсер Иосиф Пригожин.

По словам продюсера, они решили отказаться от выступления и вернуть деньги из-за того, что в городе, в котором был запланирован корпоратив, запрещено проводить мероприятия после 23 часов. «Мы вынуждены вернуть эти деньги, это абсолютно нормальное, честное с нашей стороны решение», — добавил Пригожин.

Продюсер также объяснил высокий ценник на новогодние выступления: «Люди хотят частным образом, не покупая билет, получить удовольствие от выступления любимого артиста. Фактически они хотят, чтобы у них дома был частный концерт».

В ноябре Пригожин пожаловался на блогеров, которые не имеют отношения к шоу-бизнесу и становятся звездами, тем самым отбирая хлеб у профессиональных артистов. Он также в резкой форме заявил, что современные артисты плохо влияют на молодежь, обвинив в этом, в частности, рэпера Моргенштерна.