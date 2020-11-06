Шнуров высмеял Пригожина в матерном стихотворении из-за Моргенштерна

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял в матерном стихотворении продюсера Иосифа Пригожина, который обвинил рэпера Моргенштерна в уродовании молодежи. Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram.
И всуе поминая Моргенштерна,
Ты множил свой беспомощный **** [треп].
Про то, что хайп везде, да, это верно,
Но где ты с бабкой и где молодежь?
По словам Шнурова, пока Пригожин «греется в Эмиратах», молодежь работает «под дождичком». Музыкант указал на то, что век продюсера прошел и он застрял в «новостной помойке вокруг объедков».
Продюсерское дельце подзабросив,
Несешь ты ежедневно **** [ерунду].
Ты стал смешон, как Джигурда, Иосиф,
Когда уже набьешь себе тату?
Музыкант заключил, что Пригожин стал серьезным профи в «говнохайпе», а внимание к себе он привлекает ради бизнеса.
4 ноября продюсер в резкой форме заявил, что современные артисты плохо влияют на молодежь. «Если вам нравится купаться в славе Моргенштерна и в том, что он ругается матом, штаны снимает — пожалуйста», — сказал Пригожин. По словам продюсера, недавнее интервью рэпера Юрию Дудю не что иное как хайп, их общение Пригожин назвал «обменом блевотиной».
Ранее в интервью Моргенштерн рассказал, что зарабатывает в основном на музыке и рекламе. Например, за интеграцию в выпуске на YouTube рекламодатели платят ему более двух миллионов рублей, в клипе — от пяти миллионов рублей. Еще музыкант объяснил зачем он сжег 100 тысяч рублей и назвал это решение спонтанным.