Шнуров высмеял Пригожина в матерном стихотворении из-за Моргенштерна

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял в матерном стихотворении продюсера Иосифа Пригожина, который обвинил рэпера Моргенштерна в уродовании молодежи. Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram.

И всуе поминая Моргенштерна,

Ты множил свой беспомощный **** [треп].

Про то, что хайп везде, да, это верно,

Но где ты с бабкой и где молодежь?

По словам Шнурова, пока Пригожин «греется в Эмиратах», молодежь работает «под дождичком». Музыкант указал на то, что век продюсера прошел и он застрял в «новостной помойке вокруг объедков».

Продюсерское дельце подзабросив,

Несешь ты ежедневно **** [ерунду].

Ты стал смешон, как Джигурда, Иосиф,

Когда уже набьешь себе тату?

Музыкант заключил, что Пригожин стал серьезным профи в «говнохайпе», а внимание к себе он привлекает ради бизнеса.

4 ноября продюсер в резкой форме заявил, что современные артисты плохо влияют на молодежь. «Если вам нравится купаться в славе Моргенштерна и в том, что он ругается матом, штаны снимает — пожалуйста», — сказал Пригожин. По словам продюсера, недавнее интервью рэпера Юрию Дудю не что иное как хайп, их общение Пригожин назвал «обменом блевотиной».

Ранее в интервью Моргенштерн рассказал, что зарабатывает в основном на музыке и рекламе. Например, за интеграцию в выпуске на YouTube рекламодатели платят ему более двух миллионов рублей, в клипе — от пяти миллионов рублей. Еще музыкант объяснил зачем он сжег 100 тысяч рублей и назвал это решение спонтанным.