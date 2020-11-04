Моргенштерн назвал «приятным» сжигание 100 тысяч рублей

Рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) объяснил свой перфоманс, во время которого он сжег 100 тысяч рублей. Об этом он рассказал в интервью Юрию Дудю, опубликованному на YouTube.

Он рассказал, что это решение было спонтанным. Он спросил у подписчиков, что нужно сделать с этой суммой и предложил варианты — сжечь или потратить на проституток. После того, как большинство проголосовало за второй вариант, он решил поступить наоборот, облил купюры горючей жидкостью и бросил их в горящее ведро.

«Это было... приятно. У меня тогда только первые деньги появились. И тут я сто тысяч сжигаю. Но я тогда уже понимал, что это такая дешевая реклама», — заявил он.

27 октября Forbes составил рейтинг самых богатых российских блогеров. Моргенштерн, создавший канал MORGENSHTERN еще до начала музыкальной карьеры, оказался на 15 месте. С 8,2 миллиона подписчиков его доход от рекламы оценили в 470 000 тысяч долларов.