Моргенштерн вернулся к бывшей девушке

Рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) вернулся к бывшей девушке Диларе Зинатуллиной. Об этом артист рассказал в шоу на YouTube-канале «Че каво».

Моргенштерн заявил, что ему надоели беспорядочные связи. Рэпер посчитал, что уже нагулялся, поэтому решил вернуться к Зинатуллиной.

«Ко мне пришло осознание того, что больше не нуждаюсь в беспорядочных связях», — отметил артист. По его словам, потребность «окружить себя телками — это просто удовлетворение своего эго».

Моргенштерн и Зинатуллина познакомились в 2017 году в Уфе. Пара рассталась в конце 2019 году, поскольку Зинатуллина не согласилась на свободные отношения, которые предлагал ей рэпер.

В сентябре рэпер получил премию «Женщина года» от журнала Moda Tropical. Моргенштерн пришел на церемонию в широкополой шляпе и меховой накидке.