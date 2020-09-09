Моргенштерн получил премию «Женщина года»

Рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) получил премию «Женщина года» от журнала Moda Tropical. Об этом хип-хоп-исполнитель заявил в своем Instagram-аккаунте.
«Последние несколько месяцев я сидел и думал, а что же дальше? Я уже стал самым популярным, прослушиваемым и обсуждаемым артистом 2020, и эта награда — глоток свежего воздуха для меня», — написал Моргенштерн.
Рэпер выложил видеозапись с церемонии награждения.
В августе сообщалось, что Моргенштерн зарегистрировал фирму-общепит «Кайф».
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