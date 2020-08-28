Подавший в суд на Моргенштерна учитель назвал свои цели

Учитель географии Артем Васильевых, который ранее подал в суд на рэпера Моргенштерна (настоящее имя — Алишер Валеев), назвал цели подачи иска. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По его словам, рэпер занимается «вредительством» и транслирует молодежи неправильные ценности. «Творчество — это одно, а когда тебя в интервью спрашивают: "Как ты достиг успеха?", а ты такой: "Да никак — тусил, бухал, не работал и вам не советую!" Это просто вредительство», — заявил педагог.

При этом он отметил, что считает Моргенштерна «трудягой», а его поведение — частью образа. Васильевых пояснил, что своим иском намерен заставить рэпера задуматься над своими действиями и изменить свое поведение, поскольку он оказывает большое влияние на подрастающее поколение. «Пусть хайпит дальше, но не транслирует вредную чушь, прикрываясь успехом своего проекта», — заключил он.

Ранее сообщалось, что учитель подал в суд на рэпера после того, как последний сказал, что учебные заведения являются «домиками, из которых выходят рабы». В своем заявлении он обвинил артиста в призывах несовершеннолетних к отказу от образования и алкоголизму. Жалобу на Валеева поддержал музыкант Юрий Семенюк, который потребовал забрать у рэпера все его драгоценности, а выручку от их продажи пожертвовать на учебные цели.