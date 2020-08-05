Рэпер Моргенштерн пожалел о татуировках на лице

Рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) заявил, что все, кто набивает татуировки на лице, впоследствии жалеют об этом. Интервью с артистом опубликовано на YouTube-канале GQ Russia.

«Все мы, парни, которые делают татуировки на лице, жалеем об этом. Я — да. Мы очень все жалеем об этом», — сказал Моргенштерн.

Хип-хоп-исполнитель рассказал, что первую татуировку набил в 14 лет, сходив к мастеру, не требовавшему разрешение родителей. «Вся моя молодость — это правая рука, она же моя женщина по совместительству», — признался артист.

9 июля сообщалось, что клип Моргенштерна и Элджея на композицию Cadillac, посвященную их финансовой состоятельности, собрал 2,5 миллиона просмотров за пять часов с момента премьеры.