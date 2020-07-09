Клип Моргенштерна и Элджея собрал 2,5 миллиона просмотров за пять часов

Музыкальный клип рэперов Моргенштерна и Элджея на композицию Cadillac, посвященную их финансовой состоятельности, собрал 2,5 миллиона просмотров за пять часов с момента премьеры. Видеоролик опубликован на YouTube-канале Morgenshtern 9 июля.

Ранее артисты выложили на YouTube трек без видеоряда. Он собрал более 31 миллиона просмотров за день. Композиция попала в топ-50 глобального чарта Apple Music, а еще до выпуска информация о песне была выведена в топ американского сайта Genius.

Ранее в июле 22-летний Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) заявил, что за последний год ему удалось заработать более 80 миллионов рублей, и что он потратил девять миллионов рублей за месяц.

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