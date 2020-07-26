Рэпер Моргенштерн выступил в ресторане вопреки запрету из-за коронавируса

Рэпер Моргенштерн выступил с концертом в одном из ресторанов Сочи в условиях запрета на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, в субботу 25 июля в заведении собралось свыше ста человек. «КП» публикует видео с концерта.

На кадрах видна сцена, с которой Моргенштерн заявляет, что «эта вечеринка, конечно, не формат, но он так соскучился». Зрители танцуют у сцены и в бассейне.

Издание отмечает, что все посетители были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. В Краснодарском крае продолжает расти количество заболевших коронавирусной инфекцией, действует масочный режим и запрет на проведение любых массовых мероприятий.

Ранее 26 июля телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева сообщила, что она вместе с мужем, рэпером Алексеем Узенюком (Элджеем) заразились коронавирусом. В свою очередь, Элджей разместил в Instagram-сторис положительный результат теста со словами: «У меня корона, значит, я король. А я если я король, значит, у нас есть будущее».

Судя по публикациям в Instagram, Ивлеева и Элджей поддерживают дружеские отношения с Моргенштерном. У последних вышел совместный клип.

22-летний Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) был включен в список самых перспективных жителей страны в возрасте до 30 лет. Рейтинг «З0 до 30» ежегодно составляется журналом Forbes.