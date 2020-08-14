В российском городе закрыли ресторан после концерта рэпера Моргенштерна

Ресторан «Виноград» в Сочи закрыли на два месяца после выступления рэпера Моргенштерна. Об этом сообщила администрация города, передает «Интерфакс».

По решению Центрального районного суда заведение, в котором в июле состоялся концерт рэп-исполнителя вопреки требованиям Роспотребнадзора, будет закрыто на 60 суток. Постановление вступило в силу 13 августа. Полиция провела проверку и составила два материала о нарушении режима повышенной готовности в регионе.

Как уточнили в администрации, на территории Сочи, как и во всем Краснодарском крае, продолжает действовать режим повышенной готовности и запрет на проведение любых массовых мероприятий. Специальные мониторинговые группы ежедневно проверяют магазины, кафе, рестораны и торговые центры на предмет соблюдения масочного режима, социального дистанцирования и санитарной обработки помещений.

Выступление рэпера состоялось 24 июля, в заведении собралось свыше ста человек. Все посетители были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Сам Моргенштерн заявил, что «это первый концерт после коронавируса, которым сегодня заболеют все».

22-летний Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) был включен в список самых перспективных жителей страны в возрасте до 30 лет. Рейтинг «З0 до 30» ежегодно составляется журналом Forbes.