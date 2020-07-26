Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева вместе с мужем, рэпером Алексеем Узенюком (Элджеем) заразились коронавирусом. Об этом Ивлеева написала на своей странице в Instagram.

«Я и мой муж заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!» — написала блогерша, анонсировав «подробности болезни и симптомы» в следующем посте.

В свою очередь, Элджей разместил в Instagram-сторис положительный результат теста со словами: «У меня корона, значит, я король. А я если я король, значит, у нас есть будущее».

Ранее о своем заражении коронавирусом рассказала певица Анита Цой. Она описала тяжелые симптомы болезни, с которыми ей пришлось столкнуться. В том числе, певица отметила, что страдала от кашля, диареи, потери обоняния, проблем с почками, печенью, уровнем сахара в крови и давлением.

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