Певица Анита Цой рассказала о самых страшных симптомах коронавируса. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Заразившаяся COVID-19 артистка отметила, что болезнь напоминает обычный грипп, однако «начинает тебя исследовать». По ее словам, она столкнулась с такими проявлениями вируса, как кашель, диарея, потеря обоняния, проблемы с почками, печенью, уровнем сахара в крови и давлением.

«Поэтому эти две недели болезни просто какой-то кошмар. Не понимаешь, что у тебя выстрелит завтра. Биологическое оружие!» — поделилась Цой.

Исполнительница призналась, что самым неприятным проявлением вируса была температура и ломота в теле. «В какой-то момент я потерялась во времени и пространстве. Не понимала, где я, какие надо лекарства принимать, в каком порядке. Если бы меня не забрали в больницу и не поместили под контроль, я бы сама не справилась», — сказала она и добавила, что болезнь оказывает большое влияние на психику человека.

О том, что Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом, стало известно 30 июня. Исполнительница соблюдала режим строгой самоизоляции в течение трех месяцев и необходимые меры предосторожности, но не смогла избежать заражения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!