Аниту Цой увезли с музыкального фестиваля на скорой

Певицу Аниту Цой увезли с музыкального фестиваля «Жара», который проходит в Баку, на машине скорой помощи. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает портал «Дни.ру».

Подробности состояния артистки пока не разглашаются. Она покинула зал, где в VIP-ложе смотрела выступление Григория Лепса, на носилках. По свидетельствам очевидцев, у Цой была при этом перевязана нога, а бригаде скорой помощи пришлось поднимать певицу с пола.

Кроме того, сообщается, что инцидент с артисткой сопровождался странным поведением директора певицы, которая снимала все происходящее на телефон.

В октябре 2018-го Анита Цой была дважды госпитализирована из-за обострения желчнокаменной болезни и перенесла операцию. Ей пришлось прервать свой концертный тур и отменить часть выступлений.

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