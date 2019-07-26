Появились подробности состояния увезенной на скорой Аниты Цой

Певица Анита Цой споткнулась на фестивале «Жара» и ушибла ногу. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе мероприятия.

Отмечается, что артистка повредила палец на ноге, однако чувствует себя хорошо. Она поехала в больницу осмотреть ушиб, поскольку на фестивалях всегда дежурят машины скорой помощи.

Ранее сообщалось, что певица покинула зал, где в VIP-ложе смотрела выступление Григория Лепса, на носилках. По свидетельствам очевидцев, у Цой была перевязана нога, а бригаде скорой помощи пришлось поднимать певицу с пола.

Инцидент с артисткой сопровождался странным поведением директора певицы, которая снимала все происходящее на телефон.

В октябре 2018-го Анита Цой была дважды госпитализирована из-за обострения желчнокаменной болезни и перенесла операцию. Ей пришлось прервать свой концертный тур и отменить часть выступлений.

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