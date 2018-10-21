Концертный директор Аниты Цой рассказал о ее диагнозе

Певица Анита Цой вылетает в Москву в сопровождении врачей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее концертного директора Дмитрия Бушуева.

Он рассказал, что у певицы обострилась желчнокаменная болезнь, ей нужна операция. «Концерты, которые пришлось отменить, перенесены, но даты пока неизвестны», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что артистку, которая недавно перенесла операцию, госпитализировали. Помощь врачей ей понадобилась после выступления в Краснодарском крае. Запланированные на ближайшее время концерты в Уфе, Казани, Набережных Челнах и Самаре перенесены.

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