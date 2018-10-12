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Аниту Цой экстренно прооперировали

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Анита Цой

Певица Анита Цой была экстренно прооперирована перед выездом в стартовавший 9 октября в Ташкенте гастрольный тур. Об этом в пятницу, 12 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Артистка плохо себя почувствовала перед вылетом в Узбекистан. Врачи нашли у нее в желчном пузыре камень, после чего была проведена операция по его удалению.

«Концерт в Ташкенте и вообще все последующие концерты нашего тура могли не состояться. Ведь камень в желчном пузыре доставлял мне нестерпимую боль. Его размер составлял семь миллиметров», — призналась Цой.

Ташкентское выступление Цой в итоге состоялось, и, как отмечается, зрители не заметили у певицы недомогания или слабости, несмотря на то, что врачи запретили артистке перелеты и нагрузки.

Анита Цой — певица и телеведущая, заслуженная артистка России. Она начала музыкальную карьеру в 1986-м и с тех пор выпустила семь сольных альбомов.

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