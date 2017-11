Флешмоб «Спасибо, мама» стартовал в соцсетях

Совсем чуть-чуть осталось до самого доброго и близкого сердцу праздника - Дня Матери. Порой сложно сформулировать все то, что ты испытываешь к самому родному человеку в мире. Давайте ценить, любить и как можно чаще выражать наши чувства. Я уже поздравила маму, а ты? Всю неделю с 20 по 26 ноября в России проходит флешмоб ко Дню матери. Публикуйте Ваши трогательные истории о мамах в небольшом видео в Ваших соцсетях под хэштегом #спасибомама. Заполним нашими пожеланиями, признаниями и благодарностью мамам весь Инстаграм.❤❤❤ #спасибомама #26ноября #деньматери

A post shared by ZARA (@zara_music) on Nov 23, 2017 at 7:42am PST