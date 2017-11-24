Флешмоб «Спасибо, мама» стартовал в соцсетях

Стартовал заключительный день флешмоба «Спасибо, мама», который проходит в социальных сетях по случаю Дня матери. Праздник отмечается в России почти двадцать лет в последнее воскресенье ноября. Весь контент акции публикуется на сайте Mammy.tv.

«У каждого человека есть своя история, в которой поддержка мамы сыграла важную роль. Благодаря маме, люди смогли стать теми, кем являются. 26 ноября, День Матери — хороший повод, чтобы выразить благодарность маме», — говорится в описании проекта.

Участники флешмоба записывают обращения и публикуют их в соцсети с хештогом #спасибомама. Акция стартовала 20 ноября, к настоящему моменту к ней присоединились свыше 23 тысяч человек, в том числе известные российские телеведущие, деятели культуры, музыканты. К примеру, певица Зара признается, что нелегко выразить словами чувства «к самому родному человеку в мире».

Певица Анита Цой, в свою очередь, рассказала случай из детства: ушла из дома, никого не предупредив. «Мамуль, ты прости меня, что я тебя в детстве так доводила», — начала она свое видеообращение.

Официально День матери отмечается в России с 1998 года, с инициативой учреждения праздника выступил комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи.

