Две трети россиян высказались за празднование Дня отца

Две трети россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения, выступили за появление в стране нового праздника — Дня отца. Результаты опросы опубликованы на сайте центра.

По оценке экспертов центра, значимость праздника в большей степени ощущают люди, не имеющие детей и воспитывавшиеся отцом в неполной семье. При этом дата празднования не имеет для трети респондентов большого значения, тогда как 16 процентов опрошенных предлагают отмечать День отца в третье воскресенье июня, как в большинстве стран мира.

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Согласно результатам опроса, в такие праздники как День матери, День отца, День семьи, любви и верности, люди чаще задумываются о семейных ценностях. Такой точки зрения придерживаются 44 процента опрошенных. Еще 39 процентов считают эти даты прекрасным поводом провести время с семьей. А 14 процентов, напротив, не считают, что эти праздники играют роль в жизни семьи.

Опрос проводился с 10 по 11 июня по телефону среди 1200 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,5 процента.