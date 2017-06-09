Юного любителя тяжелого металла растрогал неожиданный подарок от умершего отца

Юного металлиста Джонни Кроу (Johnny Crow) растрогал неожиданный подарок от умершего отца. Ролик был опубликован в Facebook-аккаунте его старшей сестры Чендлер (Chandler Crow).

На видео, которое за два дня набрало более девяти миллионов просмотров, сестра привозит 16-летнего Джонни в магазин, где ему вручают открытку и подарок от отца — электрогитару Dean Razorback. При виде неожиданного презента молодой человек впал в ступор, а затем разрыдался.

«Сегодня 16-летие моего младшего брата, его первый день рождения без отца. Но наш папа всегда был полон сюрпризов», — объяснила Чендлер.