Беспечный стрелок пустил пулю в холодильник со взрывчаткой и едва не погиб

На YouTube появилось видео, на котором мужчина, притаившись за деревом, стреляет из ружья в холодильник, расположенный в нескольких метрах от него. Холодильник взрывается, а в стрелка на полной скорости летит обшивка, от которой он в последний момент уворачивается.

Взрыв такой мощности спровоцировал таннерит, которым набили холодильник перед экспериментом. Как пишет Motherboard,если бы мужчине повезло меньше и дверь попала прямо в него, скорее всего, он бы был убит.

Безрассудность экспериментатора привлекла внимание пользователей сети. За сутки ролик посмотрели больше полумиллиона раз.