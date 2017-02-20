Глава Федерации практической стрельбы сыграл Штрауса на пистолетах

Президент Федерации практической стрельбы России Виталий Крючин с помощью двух пистолетов марки Gloсk исполнил «Марш Радецкого» австрийского композитора Иоганна Штрауса-старшего. Видео было опубликовано в понедельник, 20 февраля, на YouTube-канале «RT на русском».

На видео Крючин с двух рук стреляет по металлическим пластинам, совместно со струнным оркестром Noir исполняя самое известное музыкальное произведение Штрауса-старшего. «Классно! А он из танка также не может пострелять?» — поинтересовались пользователи в комментариях под роликом.

В конце сентября 2016 года Крючин под аккомпанемент оркестра «настрелял» «Оду к радости» Людвига ван Бетховена, детскую песенку Old MacDonald Had a Farm и дворовую «Мурку». Тогда огнестрельный музыкальный инструмент получил название «Глокафон».