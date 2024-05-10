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16:50, 10 мая 2024Россия

Утонувший в Петербурге автобус был исправен

ТАСС: упавший в Мойку автобус прошел техобслуживание 7 мая и был исправен

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Автобус, упавший с пассажирами в реку Мойку в Санкт-Петербурге, был исправен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городской комитет по транспорту.

По данным источника, автобус прошел плановое техобслуживание 7 мая, также автобус прошел необходимый технический осмотр перед выходом на линию. Сообщается, что необходимое медицинское освидетельствование проходил и водитель. По словам представителей компании-перевозчика, режим труда и отдыха был соблюден.

Ранее сообщалось, что водителя упавшего в Мойку автобуса заставили выйти в рейс после 20-часовой смены.

10 мая автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул после ДТП с автомобилем каршеринга. Водитель автобуса не справился с управлением.

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      Илона Палей
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