Среди задержанных участников беспорядков в Грузии оказался россиянин
Одним из шести задержанных за участие в беспорядках в Тбилиси оказался гражданином России. Об этом сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, пишет ТАСС.
По его словам, эти люди проявляли насилие в отношении полицейских или повреждали имущество, а именно — камеры видеонаблюдения, чтобы скрыть свои преступления.
«Так что поздравляю участников акции, вместе с ними участником насилия оказался российский гражданин. И это отдельный вопрос, наверное, мы должны разобраться, кто этот человек, который не просто участвовал в акциях, а применял насилие», — сказал Папуашвили.
Ранее 10 мая сообщалось, что полиция в Грузии задержала несколько человек на стихийной акции протеста в Тбилиси. После ареста за незаконное хранение оружия оппозиционного блогера Учи Абашидзе его сторонники попытались перекрыть проспект Чавчавадзе в районе Ваке. Затем они последовали к парламенту.