Среди задержанных участников беспорядков в Грузии оказался россиянин

Папуашвили: гражданин России задержан за участие в беспорядках в Тбилиси

Одним из шести задержанных за участие в беспорядках в Тбилиси оказался гражданином России. Об этом сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, пишет ТАСС.

По его словам, эти люди проявляли насилие в отношении полицейских или повреждали имущество, а именно — камеры видеонаблюдения, чтобы скрыть свои преступления.

«Так что поздравляю участников акции, вместе с ними участником насилия оказался российский гражданин. И это отдельный вопрос, наверное, мы должны разобраться, кто этот человек, который не просто участвовал в акциях, а применял насилие», — сказал Папуашвили.

Ранее 10 мая сообщалось, что полиция в Грузии задержала несколько человек на стихийной акции протеста в Тбилиси. После ареста за незаконное хранение оружия оппозиционного блогера Учи Абашидзе его сторонники попытались перекрыть проспект Чавчавадзе в районе Ваке. Затем они последовали к парламенту.