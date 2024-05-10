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16:59, 10 мая 2024Россия

Дагестанцев призвали наградить за помощь пассажирам упавшего в Мойку автобуса

Хамзаев призвал наградить дагестанцев за помощь пассажирам тонущего автобуса

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал наградить уроженцев Дагестана за помощь пассажирам упавшего в Мойку автобуса. Своей инициативой он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Это молодые ребята, которые живут в Санкт-Петербурге. Они ехали на пятничную молитву — намаз. По пути увидели вот это несчастье, которое произошло, где автобус вылетел в реку. Не стали дожидаться специальных служб и бросились в воду. Начали спасать людей. Вместе с другими очевидцами приняли в этом активное участие», — рассказал Хамзаев.

По словам депутата, первыми из пришедших на помочь оказались сотрудник склада Wildberries и строитель.

«Мы будем ходатайствовать, чтобы их без внимания не оставили, чтобы их поощрили за такой правильный гражданский долг. Я обращусь к руководству МЧС. У них есть специальная ведомственная награда за спасение погибавших», — заявил Хамзаев.

Ранее стало известно, что первыми на помощь пассажирам тонущего в реке Мойке автобуса пришли уроженцы Дагестана — Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов. Личности героев раскрыл Султан Хамзаев.

10 мая около 13:00 (мск) в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойку. Как стало известно, водитель автобуса не справился с управлением. По предварительным данным, ему стало плохо за рулем.

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      Алена Шевченко
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