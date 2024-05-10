Госдума направила Путину документ об утверждении Мишустина премьер-министром

Госдума передала Путину постановление об утверждении Мишустина премьер-министром

Государственная Дума направила президенту России Владимиру Путину постановление об утверждении Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Соответствующий документ публикует РИА Новости.

«Рассмотрев представленную Президентом Российской Федерации кандидатуру председателя правительства Российской Федерации в соответствии со статьями 103 (пункт "а" части 1) и 111 Конституции Российской Федерации Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет: утвердить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации, направить настоящее Постановление Президенту Российской Федерации», — сообщается в документе.

Ранее депутаты Госдумы проголосовали за назначение Михаила Мишустина премьер-министром. Свои голоса за политика отдали 375 человек, против не голосовал ни один парламентарий. При этом 57 депутатов воздержались от голосования — это число соответствует количеству депутатов, входящих во фракцию КПРФ в Думе.