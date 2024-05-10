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17:08, 10 мая 2024Россия

Мишустин назвал поддержку участников СВО основной задачей

Мишустин: обеспечение участников СВО снаряжением и льготами — основная задача

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Россия продолжит обеспечивать участников специальной военной операции (СВО) снаряжением и техникой, а также предоставлять льготы и поддержку бойцам и их семьям. Приоритетные задачи назвал глава правительства Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

«Основной нашей задачей является поддержка наших защитников, которые участвуют в специальной военной операции. Продолжим обеспечивать их всем необходимым — техникой, вооружением, средствами защиты, комплектами медицинского оборудования, военной экипировки; помогать с решением социальных вопросов бойцам, их родным, семьям, оперативно предоставлять им положенные льготы и меры поддержки», — сказал он в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы.

Мишустин подчеркнул, что забота о российских бойцах и их близких «находится в центре внимания правительства и будет находиться».

Ранее премьер-министр сообщил, что уровень госдолга России является одним из самых низких в мире.

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