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15:24, 10 мая 2024Экономика

Мишустин высказался о госдолге России

Врио премьера Мишустин: уровень госдолга России — один из самых низких в мире

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Уровень госдолга России является одним из самых низких в мире. Об этом заявил врио премьер-министра Михаил Мишустин во время рассмотрения Госдумой его кандидатуры на пост председателя правительства России, сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день долговая нагрузка самая низкая в мире — порядка 17 процентов», — объявил временно исполняющий обязанности премьера.

Отдельно чиновник напомнил о поручении, которое поступило кабмину от российского лидера Владимира Путина. «Президент поставил серьезную задачу — к 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности», — объявил Мишустин.

10 мая стало известно, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра страны. Володин отмечал, что Госдума впервые за всю историю современной России будет формировать состав правительства, а именно утверждать его председателя, заместителей, федеральных министров.

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      Марк Леонов
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