Спасавший пассажиров утонувшего автобуса мужчина рассказал о своем поступке

Петербуржец, спасавший людей из утонувшего автобуса, не считает себя героем

Житель Санкт-Петербурга Идрис Гаджиев, который бросился в реку Мойку спасать пассажиров автобуса, упавшего в воду, рассказал о своем поступке. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Мы ехали на пятничную молитву в мечеть и, не доезжая до Поцелуева моста, увидели, что автобус падает в канал. Мы быстро остановились, подбежали, тут не было уже вариантов не запрыгивать в воду, потому что ситуация такая, что надо людям помочь 100 процентов, потому что люди в беде», — рассказал собеседник издания.

Мужчина признался, что не считает себя героем, а свой поступок — героическим. По его мнению, он всего лишь оказал помощь. Гаджиев полагает, что каждый должен помогать человеку, попавшему в беду.

10 мая автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул после ДТП с автомобилем каршеринга. Водитель автобуса не справился с управлением. По данным МЧС, жертвами аварии стали три человека.