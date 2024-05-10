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16:55, 10 мая 2024Интернет и СМИ

Названы исходящие от России помехи американскому оружию на Украине

BI: РФ эффективно создает помехи американскому оружию на Украине при помощи РЭБ

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вооруженные силы России эффективно создают помехи американскому высокоточному оружию на Украине при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом пишет издание Business Insider.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины на протяжении всего времени, что идут боевые действия, применяли американское высокоточное оружие, такое как реактивные системы HIMARS и авиабомбы Joint Direct Attack Munitions. По данным журналистов издания, широко задействованные российские системы РЭБ создали проблемы для некоторых видов, снизив их точность.

«Удивительно, как у высокоточных систем, таких как Excalibur и GMLRS, которыми можно стрелять из поставляемых США гаубиц M777 и HIMARS, соответственно, снизилась точность из-за помех», — говорится в публикации. Также указывается, что российские военные проявляют повышенный интерес к использованию средств РЭБ в бою, особенно в последний год.

Ранее президент России Владимир Путин похвалил российских военных за успешное преодоление средств РЭБ противника. По словам главы государства, противник быстро реагирует, активно использует средства РЭБ на определенных участках линии боевого соприкосновения, однако Российская армия их успешно преодолевает.

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      Екатерина Подвигина
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