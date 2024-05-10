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17:12, 10 мая 2024Бывший СССР

Украина и Бельгия начали переговоры о сотрудничестве в сфере безопасности

Украина и Бельгия начали переговоры по соглашению в сфере безопасности

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украина и Бельгия начали переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщил офис президента Украины.

Отмечается, что это стало продолжением недавнего телефонного разговора Владимира Зеленского с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

6 мая сообщалось, что Бельгия решила поставлять Украине боеприпасы для ПВО за счет замороженных российских активов. Министр обороны Людивин Дедондер отдельно напомнила, что королевство поставляет Киеву комплектующие для подводных беспилотников, а также в данный момент тренирует украинских пилотов.

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      Илона Палей
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