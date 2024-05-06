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11:56, 6 мая 2024Мир

Бельгия решилась поставлять Украине боеприпасы за счет российских активов

Бельгия будет поставлять Украине боеприпасы для ПВО за счет активов России
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Yan Dorbronosov / Reuters

Бельгия будет поставлять Украине боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО) за счет замороженных российских активов, заявила бельгийский министр обороны Людивин Дедондер. Ее цитирует РИА Новости.

«Мы решили использовать доходы от замороженных активов РФ для оказания помощи Украине. На сегодняшний день пакет только военной помощи Бельгии Украине составляет 1,2 миллиарда евро. Мы приняли решение об участии в германской инициативе по обеспечению Украины средствами ПВО», — сказала глава оборонного ведомства.

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Дедондер отдельно напомнила, что королевство поставляет Киеву комплектующие для подводных беспилотников, а также в данный момент тренирует украинских пилотов.

Ранее кабинет министров Украины решил создать рабочую подгруппу по вопросам конфискации российских активов за рубежом.

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      Глеб Бажуткин
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