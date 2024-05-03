На Украине появится рабочая группа по конфискации российских активов
Кабинет министров Украины создаст рабочую подгруппу по вопросам конфискации российских активов за рубежом. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает телеканал «Мы — Украина» в Telegram.
По словам премьер-министра, президент Украины Владимир Зеленский поставил кабмину задачу сделать так, чтобы замороженные российские активы на Западе были направлены Киеву.
Ранее экс-советник Пентагона полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что в случае конфискации замороженных российских активов США ждет жесткий ответ со стороны Москвы. По его мнению, Россия может ввести санкции против оставшихся в стране западных бизнесов или вовсе их конфисковать.
В апреле палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.