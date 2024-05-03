На Украине появится рабочая группа по конфискации российских активов

Кабмин Украины создаст рабочую группу по конфискации российских активов

Кабинет министров Украины создаст рабочую подгруппу по вопросам конфискации российских активов за рубежом. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает телеканал «Мы — Украина» в Telegram.

По словам премьер-министра, президент Украины Владимир Зеленский поставил кабмину задачу сделать так, чтобы замороженные российские активы на Западе были направлены Киеву.

Ранее экс-советник Пентагона полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что в случае конфискации замороженных российских активов США ждет жесткий ответ со стороны Москвы. По его мнению, Россия может ввести санкции против оставшихся в стране западных бизнесов или вовсе их конфисковать.

В апреле палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.