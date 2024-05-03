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16:22, 3 мая 2024Бывший СССР

На Украине появится рабочая группа по конфискации российских активов

Кабмин Украины создаст рабочую группу по конфискации российских активов
СюжетСанкции против России:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Кабинет министров Украины создаст рабочую подгруппу по вопросам конфискации российских активов за рубежом. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает телеканал «Мы — Украина» в Telegram.

По словам премьер-министра, президент Украины Владимир Зеленский поставил кабмину задачу сделать так, чтобы замороженные российские активы на Западе были направлены Киеву.

Ранее экс-советник Пентагона полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что в случае конфискации замороженных российских активов США ждет жесткий ответ со стороны Москвы. По его мнению, Россия может ввести санкции против оставшихся в стране западных бизнесов или вовсе их конфисковать.

В апреле палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.

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      Алевтина Запольская
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