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11:08, 26 апреля 2024Мир

Экс-советник Пентагона предупредил о последствиях конфискации российских активов

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США ждет ответ РФ в случае конфискации активов
СюжетСанкции против России:

Фото: Tom Brenner / Reuters

В случае конфискации замороженных российских активов США ждет жесткий ответ со стороны Москвы. Об этом заявил бывший экс-советник Пентагона и полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в социальной сети X.

«[Президент России Владимир] Путин, [глава МИД РФ Сергей] Лавров и [официальный представитель Кремля Дмитрий] Песков делают жесткие заявления. Американцы должны ожидать, что Москва введет санкции против оставшихся бизнесов в России или конфискует их», — указал бывший высокопоставленный военный.

20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов, допускающий их передачу Украине для восстановления страны.

По оценке главы Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард, предложение США об использовании замороженных российских активов для выпуска облигаций и направления привлеченных средств на помощь Украине несет юридические риски и может быть расценено как нарушение международного законодательства.

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      Виктория Кондратьева
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